Эквадорские власти отменили повышение цен на транспорт
Власти Эквадора вслед за отзывом указа об отмене субсидий на топливо не только отменили повышение тарифов на транспорт, но и вернули стоимость билетов на прежний уровень, сообщил во вторник, 15 октября, представитель национального агентства дорожного движения (ANT). В понедельник после многодневных протестов в стране эквадорский лидер Ленин Морено отозвал указ, отменивший субсидии на бензин.
По информации ANT, согласно указу 894, отменяются резолюции 77 и 81 в отношении тарифов на городской, междугородний и региональный транспорт. Ранее эти резолюции привели к повышению стоимости билетов на транспорт, поэтому проезд между городами и провинциями подорожал более чем на 30 процентов, что возмутило местных жителей.
Протесты в Эквадоре продолжались с начала октября. Катализатор — отмена государственных субсидий на топливо и экономические реформы. Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито.
[COMUNICADO] La #ANT informa a la ciudadanía que, en estricta aplicación del Decreto Ejecutivo N° 894, se derogan las Resoluciones N° 77 y 81 respecto a las tarifas de transporte urbano, intra e interprovincial, lo cual se formalizará este martes en sesión de Directorio pic.twitter.com/wnqGTlu9Fu— ANT Ecuador (@ANT_ECUADOR) 15 октября 2019 г.