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 Эквадорские власти отменили повышение цен на транспорт

Эквадорские власти отменили повышение цен на транспорт

Задержанная в Минске россиянка Богачева находится в безопасности, сообщили в посольстве РФ

Задержанная в Минске россиянка Богачева находится в безопасности, сообщили в посольстве РФ

 Освобождение незаконно задержанной россиянки Богачевой подтвердили в ГП Белоруссии

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Пресс-секретарь Лукашенко опроверг вброс о задержании россиянки в Минске по запросу США

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 Эквадорские власти отменили повышение цен на транспорт

Эквадорские власти отменили повышение цен на транспорт

16:38   15 Октября 2019
Весь мир

Эквадорские власти отменили повышение цен на транспорт

Эквадорские власти отменили повышение цен на транспорт

Власти Эквадора вслед за отзывом указа об отмене субсидий на топливо не только отменили повышение тарифов на транспорт, но и вернули стоимость билетов на прежний уровень, сообщил во вторник, 15 октября, представитель национального агентства дорожного движения (ANT). В понедельник после многодневных протестов в стране эквадорский лидер Ленин Морено отозвал указ, отменивший субсидии на бензин.

По информации ANT, согласно указу 894, отменяются резолюции 77 и 81 в отношении тарифов на городской, междугородний и региональный транспорт. Ранее эти резолюции привели к повышению стоимости билетов на транспорт, поэтому проезд между городами и провинциями подорожал более чем на 30 процентов, что возмутило местных жителей.

Протесты в Эквадоре продолжались с начала октября. Катализатор — отмена государственных субсидий на топливо и экономические реформы. Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито.

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Автор: Анатолий Кубарев
#топливо #транспорт #общество #эквадор

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