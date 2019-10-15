Эквадорские власти отменили повышение цен на транспорт

Власти Эквадора вслед за отзывом указа об отмене субсидий на топливо не только отменили повышение тарифов на транспорт, но и вернули стоимость билетов на прежний уровень, сообщил во вторник, 15 октября, представитель национального агентства дорожного движения (ANT). В понедельник после многодневных протестов в стране эквадорский лидер Ленин Морено отозвал указ, отменивший субсидии на бензин.

По информации ANT, согласно указу 894, отменяются резолюции 77 и 81 в отношении тарифов на городской, междугородний и региональный транспорт. Ранее эти резолюции привели к повышению стоимости билетов на транспорт, поэтому проезд между городами и провинциями подорожал более чем на 30 процентов, что возмутило местных жителей.