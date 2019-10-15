Задержанная в Минске россиянка Богачева находится в безопасности, сообщили в посольстве РФ

Задержанная в Минске россиянка Анна Богачева находится в безопасности, сообщили в посольстве РФ в Белоруссии. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Как сообщил источник ФАН в диппредставительстве, Богачева сама рассказала сотруднику посольства в Белоруссии, что находится в безопасности и ей оказана вся необходимая помощь.

Анну Богачеву задержали в столице Белоруссии по сфабрикованному делу в США о якобы вмешательстве во внутренние дела Соединенных Штатов. Задержание Богачевой прокомментировали в МИД РФ. Депутат Госдумы Евгений Федоров считает, что незаконное задержание подтвердило политизированность Интерпола.