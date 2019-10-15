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Задержанная в Минске россиянка Богачева находится в безопасности, сообщили в посольстве РФ

Задержанная в Минске россиянка Богачева находится в безопасности, сообщили в посольстве РФ

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Эквадорские власти отменили повышение цен на транспорт

Задержанная в Минске россиянка Богачева находится в безопасности, сообщили в посольстве РФ

Задержанная в Минске россиянка Богачева находится в безопасности, сообщили в посольстве РФ

 Освобождение незаконно задержанной россиянки Богачевой подтвердили в ГП Белоруссии

Освобождение незаконно задержанной россиянки Богачевой подтвердили в ГП Белоруссии
Пресс-секретарь Лукашенко опроверг вброс о задержании россиянки в Минске по запросу США

Пресс-секретарь Лукашенко опроверг вброс о задержании россиянки в Минске по запросу США

 Депутат Госдумы связал задержание россиянки в Минске с происками пособников США

Депутат Госдумы связал задержание россиянки в Минске с происками пособников США
Помпео и Чавушоглу провели переговоры на фоне турецкой операции против курдов-террористов

Помпео и Чавушоглу провели переговоры на фоне турецкой операции против курдов-террористов

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Эквадорские власти отменили повышение цен на транспорт

16:29   15 Октября 2019
Россия

Задержанная в Минске россиянка Богачева находится в безопасности, сообщили в посольстве РФ

Задержанная в Минске россиянка Богачева находится в безопасности, сообщили в посольстве РФ

Задержанная в Минске россиянка Анна Богачева находится в безопасности, сообщили в посольстве РФ в Белоруссии. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН)

Как сообщил источник ФАН в диппредставительстве, Богачева сама рассказала сотруднику посольства в Белоруссии, что находится в безопасности и ей оказана вся необходимая помощь. 

Анну Богачеву задержали в столице Белоруссии по сфабрикованному делу в США о якобы вмешательстве во внутренние дела Соединенных Штатов. Задержание Богачевой прокомментировали в МИД РФ. Депутат Госдумы Евгений Федоров считает, что незаконное задержание подтвердило политизированность Интерпола.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #весь мир #богачева

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