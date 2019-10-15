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Задержанная в Минске россиянка Богачева находится в безопасности, сообщили в посольстве РФ

 Освобождение незаконно задержанной россиянки Богачевой подтвердили в ГП Белоруссии

Освобождение незаконно задержанной россиянки Богачевой подтвердили в ГП Белоруссии
Пресс-секретарь Лукашенко опроверг вброс о задержании россиянки в Минске по запросу США

Пресс-секретарь Лукашенко опроверг вброс о задержании россиянки в Минске по запросу США

 Депутат Госдумы связал задержание россиянки в Минске с происками пособников США

Депутат Госдумы связал задержание россиянки в Минске с происками пособников США
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16:28   15 Октября 2019
Россия

Освобождение незаконно задержанной россиянки Богачевой подтвердили в ГП Белоруссии

Освобождение незаконно задержанной россиянки Богачевой подтвердили в ГП Белоруссии

Белорусская прокуратура не нашла оснований дальше держать под стражей россиянку Анну Богачеву, которую ранее задержали по запросу Интерпола, сообщил официальный представитель ведомства Дмитрий Брылев 15 сентября.

«Заместитель прокурора Фрунзенского района Минска не усмотрел оснований для применения к ней меры пресечения в виде содержания под стражей с целью выдачи», — указал он, подтвердив освобождение девушки.

Помимо этого, Генеральная прокуратура республики поставила вопрос о прекращении международного розыска россиянки на белорусской территории. Он сейчас решается.

Напомним, что в прошлом году Вашингтон наложил на девушку санкции по делу о мифическом «вмешательстве» России в выборы США 2016 года. Его расследовала команда теперь уже бывшего спецпрокурора Штатов Роберта Мюллера. Два года пустых обвинений и 30 миллионов долларов налогов не помогли им найти доказательств выдуманного «сговора с русскими». 

Россиянка же отдыхала в Белоруссии с мужем и маленьким ребенком. 13 октября в одной из минских гостиниц в районе 22.00 она была задержана по запросу Интерпола. Стоит отметить, что эта организация не имеет полномочий в политических делах, которым и является данная ситуация. То есть, задержание нарушает закон.

Ранее российское министерство иностранных дел сообщило, что консульский отдел посольства РФ информирован о ситуации и оказывает Богачевой помощь.

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Автор: Анна Манц
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