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 Освобождение незаконно задержанной россиянки Богачевой подтвердили в ГП Белоруссии

Освобождение незаконно задержанной россиянки Богачевой подтвердили в ГП Белоруссии
Пресс-секретарь Лукашенко опроверг вброс о задержании россиянки в Минске по запросу США

Пресс-секретарь Лукашенко опроверг вброс о задержании россиянки в Минске по запросу США

 Депутат Госдумы связал задержание россиянки в Минске с происками пособников США

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16:13   15 Октября 2019
Россия

«Роскосмос» предложил упростить выдачу лицензий на космическую деятельность

«Роскосмос» предложил упростить выдачу лицензий на космическую деятельность

Роскосмос вместе с членами бизнес-сообществ разработал проекта постановления российского правительства, призванное упростить получение лицензий на осуществление космической деятельности компаниям. Об этом во вторник, 15 октября, сообщила сама госкорпорация. 

Как сообщает само ведомство на официальном сайте, выдвинутая инициатива нацелена на снятие административных барьеров при получении лицензии на осуществление космической деятельности. 

«Актуализация обязательных лицензионных требований в перспективе сможет сделать государственную услугу по лицензированию космической деятельности доступнее для организаций, реализующих инновационные проекты в области космической деятельности», — сказано на сайте космического ведомства.

Отмечается, что в новом проекте постановления «О лицензировании космической деятельности» исключаются ряд требований, которые ранее были необходимы для получения лицензии. Так, теперь исключено наличие договора/контракта у лицензиата и соискателя лицензии; наличие программы проведения исследований и экспериментов с использованием космической техники; лицензионное требование об обязательном закреплении за лицензиатом военного представительства Минобороны России.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #лицензия #общество #роскосмос

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