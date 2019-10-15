«Роскосмос» предложил упростить выдачу лицензий на космическую деятельность

Роскосмос вместе с членами бизнес-сообществ разработал проекта постановления российского правительства, призванное упростить получение лицензий на осуществление космической деятельности компаниям. Об этом во вторник, 15 октября, сообщила сама госкорпорация.

Как сообщает само ведомство на официальном сайте, выдвинутая инициатива нацелена на снятие административных барьеров при получении лицензии на осуществление космической деятельности.

«Актуализация обязательных лицензионных требований в перспективе сможет сделать государственную услугу по лицензированию космической деятельности доступнее для организаций, реализующих инновационные проекты в области космической деятельности», — сказано на сайте космического ведомства.

Отмечается, что в новом проекте постановления «О лицензировании космической деятельности» исключаются ряд требований, которые ранее были необходимы для получения лицензии. Так, теперь исключено наличие договора/контракта у лицензиата и соискателя лицензии; наличие программы проведения исследований и экспериментов с использованием космической техники; лицензионное требование об обязательном закреплении за лицензиатом военного представительства Минобороны России.