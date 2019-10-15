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19:12   15 Октября 2019
Россия

Собчак усомнилась в моральных качествах подавшего на нее в суд из-за Крыма Резяпова

Собчак усомнилась в моральных качествах подавшего на нее в суд из-за Крыма Резяпова

Экс-кандидат в президенты России, член высшего совета «Партии Перемен» Ксения Собчак усомнилась в моральных качествах председателя «Партии ветеранов России» Ильдара Резяпова из-за написанного им письма в Генпрокуратуру РФ, в котором последний предлагает возбудить уголовное дело в отношении Собчак из-за недавнего заявления о принадлежности Крыма.

«А что тут комментировать? М**** (бранное слово, рифмуется с чудак) — он и в Крыму — м****», — ответила «Политике Сегодня» в рифму Собчак.

Поводом для заявление в Генпрокуратуру РФ для Резяпова стал радиоэфир в Киеве, в котором Собчак рассказала про универсальный ответ на вопрос о принадлежности полуострова. Россия, заявила ведущая, нарушила международные договоренности, а потому территория полуострова должна быть возвращена. Для этого стоит провести «какой-то референдум», уверена Собчак. При этом она посоветовала украинцам избегать формулировки «верните Крым».

Телеведущая не в первый раз подвергается критике из-за позиции по Крыму. В октябре 2017 года Собчак в ходе своей первой пресс-конференции в статусе кандидата в президенты РФ заявляла, что с точки зрения международного права полуостров является украинским. Ее слова Генпрокуратуру просил оценить глава Межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов. Надзорный орган изучил фразу и не нашел в ней экстремизма.

Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,7 процента поддержали возвращение полуострова в родную гавань. До 1954 года Крым входил в состав РСФСР, а ранее был частью Российской Империи.

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Автор: София Синицына
#крым #уголовное дело #собчак

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