Глава Эстонии пригласила Путина на конгресс финно-угорских народов

Эстонский президент Керсти Кальюлайд отправила приглашения президенту России Владимиру Путину, а также лидерам Финляндии и Венгрии на Всемирный конгресс финно-угорских народов в Тарту. Об этом сообщает канцелярия президента во вторник, 15 октября.

Отмечается, что мероприятие пройдет с 17 по 19 июня. По словам канцелярии, Кальюлайд также пригласила лидеров одновременно посетить Эстонию с двусторонними визитами.

«Это позволит нам продолжить конструктивные дискуссии, которые, будем надеяться, помогут улучшению взаимопонимания между нашими странами», — говорится в сообщении.

Устное приглашение Путину посетить Эстонию Кальюлайд передала 18 апреля в ходе визита в Москву.