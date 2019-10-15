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Пресс-секретарь Лукашенко опроверг вброс о задержании россиянки в Минске по запросу США

Пресс-секретарь Лукашенко опроверг вброс о задержании россиянки в Минске по запросу США

 Депутат Госдумы связал задержание россиянки в Минске с происками пособников США

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16:16   15 Октября 2019
Россия

Глава Эстонии пригласила Путина на конгресс финно-угорских народов

Глава Эстонии пригласила Путина на конгресс финно-угорских народов

Эстонский президент Керсти Кальюлайд отправила приглашения президенту России Владимиру Путину, а также лидерам Финляндии и Венгрии на Всемирный конгресс финно-угорских народов в Тарту. Об этом сообщает канцелярия президента во вторник, 15 октября.

Отмечается, что мероприятие пройдет с 17 по 19 июня. По словам канцелярии, Кальюлайд также пригласила лидеров одновременно посетить Эстонию с двусторонними визитами.

«Это позволит нам продолжить конструктивные дискуссии, которые, будем надеяться, помогут улучшению взаимопонимания между нашими странами», — говорится в сообщении.

Устное приглашение Путину посетить Эстонию Кальюлайд передала 18 апреля в ходе визита в Москву.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #эстония #кальюлайд

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