Курды из SDF убили одного и ранили еще восьмерых военных Турции при артобстреле в САР

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Задержанная в Минске россиянка Богачева находится в безопасности, сообщили в посольстве РФ

Задержанная в Минске россиянка Богачева находится в безопасности, сообщили в посольстве РФ

 Освобождение незаконно задержанной россиянки Богачевой подтвердили в ГП Белоруссии

Освобождение незаконно задержанной россиянки Богачевой подтвердили в ГП Белоруссии
Пресс-секретарь Лукашенко опроверг вброс о задержании россиянки в Минске по запросу США

Пресс-секретарь Лукашенко опроверг вброс о задержании россиянки в Минске по запросу США

 Депутат Госдумы связал задержание россиянки в Минске с происками пособников США

Депутат Госдумы связал задержание россиянки в Минске с происками пособников США
Помпео и Чавушоглу провели переговоры на фоне турецкой операции против курдов-террористов

Помпео и Чавушоглу провели переговоры на фоне турецкой операции против курдов-террористов

 Эквадорские власти отменили повышение цен на транспорт

Эквадорские власти отменили повышение цен на транспорт

Задержанная в Минске россиянка Богачева находится в безопасности, сообщили в посольстве РФ

Задержанная в Минске россиянка Богачева находится в безопасности, сообщили в посольстве РФ

 Освобождение незаконно задержанной россиянки Богачевой подтвердили в ГП Белоруссии

Освобождение незаконно задержанной россиянки Богачевой подтвердили в ГП Белоруссии
Пресс-секретарь Лукашенко опроверг вброс о задержании россиянки в Минске по запросу США

Пресс-секретарь Лукашенко опроверг вброс о задержании россиянки в Минске по запросу США

 Депутат Госдумы связал задержание россиянки в Минске с происками пособников США

Депутат Госдумы связал задержание россиянки в Минске с происками пособников США
Помпео и Чавушоглу провели переговоры на фоне турецкой операции против курдов-террористов

Помпео и Чавушоглу провели переговоры на фоне турецкой операции против курдов-террористов

 Эквадорские власти отменили повышение цен на транспорт

Эквадорские власти отменили повышение цен на транспорт

16:13   15 Октября 2019
Весь мир

Курды из SDF убили одного и ранили еще восьмерых военных Турции при артобстреле в САР

Курды из SDF убили одного и ранили еще восьмерых военных Турции при артобстреле в САР

Курды из бандформирований провели артиллерийский обстрел сил армии Турции в районе города Манбидж в Сирии, сообщило «Федеральное агентство новостей» 15 октября.

«Один наш боевой товарищ погиб, восемь военнослужащих получили ранения», — указали в министерстве национальной обороны Турции.

9 октября Анкара заявила о старте военной операции антитеррористического характера «Источник мира». Прежде всего, она преследует цель освободить территории у турецко-сирийской границы, которые были оккупированы курдскими террористами и членами «Исламского государства»* (запрещено в России), а также части стратегической магистрали М4.

Курды из SDF убили одного и ранили еще восьмерых военных Турции при артобстреле в САР

Курды из «Демократических сил Сирии» пришли на эти территории под предлогом борьбы с террористами. В действительности, они попросту переманивали боевиков ИГ* в свои ряды, а реальной борьбой занимались лишь САА, ВКС РФ и дружественные им силы. Помимо этого, курдские вооруженные формирования притесняют население захваченных районов — арабов-суннитов.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена в России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#сирия #турция #курды #артобстрел #источник мира

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...