Курды из SDF убили одного и ранили еще восьмерых военных Турции при артобстреле в САР

Курды из бандформирований провели артиллерийский обстрел сил армии Турции в районе города Манбидж в Сирии, сообщило «Федеральное агентство новостей» 15 октября.

«Один наш боевой товарищ погиб, восемь военнослужащих получили ранения», — указали в министерстве национальной обороны Турции.

9 октября Анкара заявила о старте военной операции антитеррористического характера «Источник мира». Прежде всего, она преследует цель освободить территории у турецко-сирийской границы, которые были оккупированы курдскими террористами и членами «Исламского государства»* (запрещено в России), а также части стратегической магистрали М4.

Курды из «Демократических сил Сирии» пришли на эти территории под предлогом борьбы с террористами. В действительности, они попросту переманивали боевиков ИГ* в свои ряды, а реальной борьбой занимались лишь САА, ВКС РФ и дружественные им силы. Помимо этого, курдские вооруженные формирования притесняют население захваченных районов — арабов-суннитов.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена в России.