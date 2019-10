Силам Дамаска необходимо обезопасить границу с Турцией от военизированных отрядов курдов, заявил во вторник, 15 октября, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. По его словам, безопасность турецко-сирийской границы нужно обеспечить именно за счет ввода правительственных сил САР.

Ранее Турция объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира», которую направили против курдов из бандформирований, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) и притеснявших местное население.

Анкара планирует создать зону безопасности на турецко-сирийской границе, а также заблокировать трассу М-4, используемую боевиками для передвижения и доставки оружия.

The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area.