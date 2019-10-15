Ливийский боевик, заместитель секретаря ПНС Шабан Хадиа, сотрудничающий с террористическими организациями, приедет на саммит Россия — Африка, который пройдет в конце октября в Сочи. Хадиа тесно связан с начальником тюрьмы «Митига» в Триполи Абдуль Рауфом Карой, пишет специальный корреспондент ФАН Аббас Джума.

В «Митиге» сейчас содержат двух российских социологов — Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Их похитили в мае этого года. О том, что с ними сейчас ничего не известно. Недавно из этой же тюрьмы были освобождены российские моряки, которых держали там в плену три года.

«Три года избиений, антисанитарии, ужаса и голода. И удивительно даже не то, что в 2019 году все еще существуют пиратские государства», — пишет Джума.

Недавно стало известно, что ПНС в качестве своего представителя отправят на саммит Россия — Африка в Сочи Шабана Хадиа. Он хорошо знаком спецслужбам арабских государств. В 2014 его задержали в Египте по подозрениям в связях с запрещенной террористической организацией «Аль-Каида»*. Боевика быстро освободили, поскольку его приспешники в Триполи похитили египетских дипломатов, потребовав от Каира освободить их лидера.

Также о нем говорится в докладе Совбеза ООН от 2015 года. В документе сказано, что банда Хадии регулярно нападает на иностранцев, чаще всего на дипломатов. В частности, ранее были атакованы марокканское консульство и посольство ОАЭ.

«В России подонка, связанного с запрещенными в РФ «Исламским государством»*, «Аль-Каидой»* и «Братьями-мусульманами»*, принимают на официальном уровне. Почему? На каком основании? Мы же не ведем переговоров с террористами…», — задается вопросом Джума.

*Террористическая организация, запрещена в РФ