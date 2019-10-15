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16:08   15 Октября 2019
Весь мир

Депутат Швыткин удивился, что «Би-би-си» назвала только борщ оружием пропаганды РФ

Депутат Швыткин удивился, что «Би-би-си» назвала только борщ оружием пропаганды РФ

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, беседуя с «Политикой Сегодня», назвал глупостью сведения «Би-би-си», что борщ является орудием российской военной пропаганды. Такой вывод американские журналисты сделали исходя публикации в twitter-аккаунте Russia рецепта известного русского блюда и комментариев под ним недовольных украинцев, которые отнесли суп к своей кулинарной традиции.

«Это глупость. У меня не хватает слов, чтобы на слеге выразить свое недоумение, связанным с «Би-би-си» и их заявлением. Я бы предложил сделать борщ частью общенациональной кухни всех стран, и чтобы его с удовольствием все кушали. Думаю, что это станет одним из блюд, которое будет объединять все народы, потому что борщ очень вкусный и было бы неплохо уметь готовить его некоторым, которые дают такие комментарии, я имею в виду «Би-би-си»», — сказал парламентарий.

Депутат Швыткин предложил сделать борщ частью общенациональной кухни всех стран

По мнению Швыткина, абсурд может дойти и до того, что скоро военную пропаганду начнут видеть и в других русских блюдах, например, в щах.

«Почему именно борщ, а не щи? Смешно даже слышать такие заявления. Искать даже в кухне, в блюдах какую-то агрессию со стороны нашей страны. Абсурду нет предела!», — смеется Швыткин.

Депутат также признался, что выбрать между щами и борщом ему сложно. Любит и будет любить эти блюда одинаково, независимо от политики.

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Автор: Елизавета Антонова
#россия #госдума #общество #би-би-си #швыткин #борщ

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