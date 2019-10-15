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 Освобождение незаконно задержанной россиянки Богачевой подтвердили в ГП Белоруссии

Освобождение незаконно задержанной россиянки Богачевой подтвердили в ГП Белоруссии
Пресс-секретарь Лукашенко опроверг вброс о задержании россиянки в Минске по запросу США

Пресс-секретарь Лукашенко опроверг вброс о задержании россиянки в Минске по запросу США

 Депутат Госдумы связал задержание россиянки в Минске с происками пособников США

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15:54   15 Октября 2019
Россия

Задержан еще один фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля

Задержан еще один фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля

Учасник незаконной акции в Москве 27 июля Александр Мельников, местоположение которого устанавливалось, задержан, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 15 октября. Отмечается, что мероприятие прошло в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках и применения насилия к представителям власти.

«В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»)», — уточнили в ведомстве.

Согласно данным следствия, 27 июля на улице Рождественка подозреваемый с Егором Лесных и Максимом Мартинцовым повалили на землю стража порядка и начали избивать его ногами.

Задержан еще один фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля

Летом в российской столице прошла волна несанкционированных митингов, организаторами которых выступили «независимые» кандидаты в Мосгордуму от так называемой «оппозиции» — юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, мундеп Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие. Их не зарегистрировали на выборы из-за большого числа поддельных подписей, в которых при проверке были обнаружены мертвые и несуществующие москвичи.

В ходе незаконных митингов специально обученные провокаторы настраивали толпу на агрессию, что в итоге вылилось в порчу общегородского имущества, опасное поведение и даже нападение на сотрудников правоохранительных органов. Было выписано огромное количество административных штрафов, проведены множественные задержания, а также возбуждено несколько уголовных дел.

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Автор: Анна Манц
#москва #задержание #митинг #росгвардеец #27 июля

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