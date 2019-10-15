ФЗНЦ предложил террористу Хадии из Ливии привезти похищенных Карой россиян на саммит в РФ

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич предложил террористу Шабану Хадии из Ливии привезти похищенных Абдельрауфом Карой россиян на саммит в Сочи. С открытым письмом Малькевич обратился в российское министерство иностранных дел, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Малькевич напомнил, что в тюрьме Ливии «Митига» находятся незаконно задержанные граждане России Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан. Адвокату не дают общаться с ними, а сами задержанные находятся в заключении у террористов, которые поддерживаются ливийскими властями. При этом никаких обвинений им не выдвинули до сих пор, хотя под арест россиян поместили еще весной.

23 и 24 октября в Сочи состоится саммит и экономический форум Россия — Африка, на который собирается прибыть руководство Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Террорист и похититель людей Шабан Хадиа является членом ПНС и также может прилететь в РФ. Хадиа сотрудничает с еще одним похитителем людей — Абдельрауфом Карой, именно он напрямую связан с похищением россиян Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана.

По мнению Малькевича, Москва обязана поставить перед делегацией из Ливии вопрос об освобождении граждан РФ из тюрьмы. Глава ФЗНЦ считает, что премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж должен привезти с собой двух россиян и торжественно передать их России, а также извиниться за их незаконное удержание и предложить компенсацию. Малькевич считает, что такое развитие событий было бы идеальным, но понимает, что этот вариант маловероятен, судя по позиции ливийской стороны.

Глава ФЗНЦ также выразил недоумение, что похититель людей Шабан Хадиа приедет в Россию, так как известен своими жестокими пытками и является террористом.