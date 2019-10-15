Посол Турции в Казани заявил, что Анкара ведет бои в САР с террористами, а не курдами

Новый Генконсул Турции в Казани Исмет Эрикан во время встречи с представителями СМИ в столице Татарии заявил, что операция Турции «Источник мира» направлена на борьбу с террористами, а не на курдов. Так он прокомментировал обстановку в Сирии во вторник, 15 октября, пишет ИА REGNUM.

По словам Эрикана, враги Турции — террористы, а не курды.

«Какой-либо проблемы с курдами, проживающими в нашей стране или за ее пределами, у нас нет… Любое описание ситуации как «турки против курдов» является злонамеренным и ложным. Курды — не наши враги», — сказал он.

Представитель консульства также подчеркнул, что спустя пять дней после операции нет сообщений о гибели мирных жителей в результате действий турецкой армии, а вот данные о погибших от рук боевиков есть.

«Мы — единственная нация, которая вышла на поле битвы против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заключил Исмет Эрикан.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября заявил о старте антитеррористической операции «Источник мира», которая направлена против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и боевиков запрещенного в РФ «Исламского государства». В планах у Турции освобождение от боевиков зоны турецко-сирийской границы глубиной 30 километров, а также стратегической трассы М4.

Под предлогом освобождения от ИГ курдские формирования оккупировали северо-восток САР и начали притеснять местное население. При этом если ВКС РФ и САР действительно борются с террористами, курдские боевики пытаются договориться с террористами ИГ, предлагая высокие должности в своих рядах.