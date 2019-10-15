Посол Турции в Казани заявил, что Анкара ведет бои в САР с террористами, а не курдами

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Задержанная в Минске россиянка Богачева находится в безопасности, сообщили в посольстве РФ

Задержанная в Минске россиянка Богачева находится в безопасности, сообщили в посольстве РФ

 Освобождение незаконно задержанной россиянки Богачевой подтвердили в ГП Белоруссии

Освобождение незаконно задержанной россиянки Богачевой подтвердили в ГП Белоруссии
Пресс-секретарь Лукашенко опроверг вброс о задержании россиянки в Минске по запросу США

Пресс-секретарь Лукашенко опроверг вброс о задержании россиянки в Минске по запросу США

 Депутат Госдумы связал задержание россиянки в Минске с происками пособников США

Депутат Госдумы связал задержание россиянки в Минске с происками пособников США
Помпео и Чавушоглу провели переговоры на фоне турецкой операции против курдов-террористов

Помпео и Чавушоглу провели переговоры на фоне турецкой операции против курдов-террористов

 Эквадорские власти отменили повышение цен на транспорт

Эквадорские власти отменили повышение цен на транспорт

Задержанная в Минске россиянка Богачева находится в безопасности, сообщили в посольстве РФ

Задержанная в Минске россиянка Богачева находится в безопасности, сообщили в посольстве РФ

 Освобождение незаконно задержанной россиянки Богачевой подтвердили в ГП Белоруссии

Освобождение незаконно задержанной россиянки Богачевой подтвердили в ГП Белоруссии
Пресс-секретарь Лукашенко опроверг вброс о задержании россиянки в Минске по запросу США

Пресс-секретарь Лукашенко опроверг вброс о задержании россиянки в Минске по запросу США

 Депутат Госдумы связал задержание россиянки в Минске с происками пособников США

Депутат Госдумы связал задержание россиянки в Минске с происками пособников США
Помпео и Чавушоглу провели переговоры на фоне турецкой операции против курдов-террористов

Помпео и Чавушоглу провели переговоры на фоне турецкой операции против курдов-террористов

 Эквадорские власти отменили повышение цен на транспорт

Эквадорские власти отменили повышение цен на транспорт

16:02   15 Октября 2019
Весь мир

Посол Турции в Казани заявил, что Анкара ведет бои в САР с террористами, а не курдами

Посол Турции в Казани заявил, что Анкара ведет бои в САР с террористами, а не курдами

Новый Генконсул Турции в Казани Исмет Эрикан во время встречи с представителями СМИ в столице Татарии заявил, что операция Турции «Источник мира» направлена на борьбу с террористами, а не на курдов. Так он прокомментировал обстановку в Сирии во вторник, 15 октября, пишет ИА REGNUM. 

По словам Эрикана, враги Турции — террористы, а не курды. 

«Какой-либо проблемы с курдами, проживающими в нашей стране или за ее пределами, у нас нет… Любое описание ситуации как «турки против курдов» является злонамеренным и ложным. Курды — не наши враги», — сказал он. 

Представитель консульства также подчеркнул, что спустя пять дней после операции нет сообщений о гибели мирных жителей в результате действий турецкой армии, а вот данные о погибших от рук боевиков есть.

«Мы — единственная нация, которая вышла на поле битвы против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заключил Исмет Эрикан.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября заявил о старте антитеррористической операции «Источник мира», которая направлена против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и боевиков запрещенного в РФ «Исламского государства». В планах у Турции освобождение от боевиков зоны турецко-сирийской границы глубиной 30 километров, а также стратегической трассы М4. 

Под предлогом освобождения от ИГ курдские формирования оккупировали северо-восток САР и начали притеснять местное население. При этом если ВКС РФ и САР действительно борются с террористами, курдские боевики пытаются договориться с террористами ИГ, предлагая высокие должности в своих рядах. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#сирия #турция #политика #игил #общество #сирия последние новости

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...