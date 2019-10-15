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Помпео и Чавушоглу провели переговоры на фоне турецкой операции против курдов-террористов

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Эквадорские власти отменили повышение цен на транспорт

Задержанная в Минске россиянка Богачева находится в безопасности, сообщили в посольстве РФ

Задержанная в Минске россиянка Богачева находится в безопасности, сообщили в посольстве РФ

 Освобождение незаконно задержанной россиянки Богачевой подтвердили в ГП Белоруссии

Освобождение незаконно задержанной россиянки Богачевой подтвердили в ГП Белоруссии
Пресс-секретарь Лукашенко опроверг вброс о задержании россиянки в Минске по запросу США

Пресс-секретарь Лукашенко опроверг вброс о задержании россиянки в Минске по запросу США

 Депутат Госдумы связал задержание россиянки в Минске с происками пособников США

Депутат Госдумы связал задержание россиянки в Минске с происками пособников США
Помпео и Чавушоглу провели переговоры на фоне турецкой операции против курдов-террористов

Помпео и Чавушоглу провели переговоры на фоне турецкой операции против курдов-террористов

 Эквадорские власти отменили повышение цен на транспорт

Эквадорские власти отменили повышение цен на транспорт

15:46   15 Октября 2019
Весь мир

Протурецкие силы освободили от радикальных курдов три населенных пункта в САР

Протурецкие силы освободили от радикальных курдов три населенных пункта в САР

Протурецкие силы освободили три населенных пункта в Сирии от курдов из бандформирований. Освобождены города Суккария, Бир Атваш, Син ад-Диб к западу от Телль-Абъяда.

Турция начала антитеррористическую операцию в САР 9 октября. Операция получила название «Источник мира». Президент страны Тайип Эрдоган заявил, что она направлена против военнизированных отрядов курдов и террористов из запрещенной группировки ИГ*. Также турецкие военные намерены создать коридор безопасности на границе с республикой.

Курды-радикалы объединялись с террористами и захватывали сирийские земли под предлогом борьбы с ИГ*. Они ущемляли местное население в правах, похищали и пытали людей. При этом курдские боевики договаривались с террористами, входя на занятые ими территории.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #турция #курды #источник мира

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