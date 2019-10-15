Протурецкие силы освободили от радикальных курдов три населенных пункта в САР

Протурецкие силы освободили три населенных пункта в Сирии от курдов из бандформирований. Освобождены города Суккария, Бир Атваш, Син ад-Диб к западу от Телль-Абъяда.

The Syrian National Army #SNA announces the liberation of Sukkariyeh, Bir'atwan and Sin al-Deeb west of Tal Abyad from the PKK/YPG terrorists.#OperationPeaceSpring pic.twitter.com/JUYRLpWVPz — Ömer Özkizilcik (@OmerOzkizilcik) October 15, 2019

Турция начала антитеррористическую операцию в САР 9 октября. Операция получила название «Источник мира». Президент страны Тайип Эрдоган заявил, что она направлена против военнизированных отрядов курдов и террористов из запрещенной группировки ИГ*. Также турецкие военные намерены создать коридор безопасности на границе с республикой.

Курды-радикалы объединялись с террористами и захватывали сирийские земли под предлогом борьбы с ИГ*. Они ущемляли местное население в правах, похищали и пытали людей. При этом курдские боевики договаривались с террористами, входя на занятые ими территории.

*Террористическая организация, запрещена в РФ