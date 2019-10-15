Миллиард рублей выделили на увеличение личного состава пожарных инспекторов в РФ, а в 2020 году выделят еще 419 миллионов, заявил во вторник, 15 октября, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. В ходе совещания по вопросу исполнения поручений президента и правительства глава Минприроды сообщил, что миллиард рублей уже выделили на увеличение численности госинспекторов.

«В 2020 году дополнительное финансирование запланировано еще в размере 419 миллионов рублей», — сказал Дмитрий Кобылкин.

По его словам, с 2016 года инспекторский состав увеличился на 2896 человек — до 23 тысяч 613 сотрудников, но это все равно 58 процентов от установленного норматива. Глава кабмина Дмитрий Медведев ответил, что, когда речь заходит за установленные нормативы, тогда нужно учитывать современные тенденции и появление новой техники.