Миллиард рублей выделили на увеличение личного состава пожарных инспекторов

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Задержанная в Минске россиянка Богачева находится в безопасности, сообщили в посольстве РФ

Задержанная в Минске россиянка Богачева находится в безопасности, сообщили в посольстве РФ

 Освобождение незаконно задержанной россиянки Богачевой подтвердили в ГП Белоруссии

Освобождение незаконно задержанной россиянки Богачевой подтвердили в ГП Белоруссии
Пресс-секретарь Лукашенко опроверг вброс о задержании россиянки в Минске по запросу США

Пресс-секретарь Лукашенко опроверг вброс о задержании россиянки в Минске по запросу США

 Депутат Госдумы связал задержание россиянки в Минске с происками пособников США

Депутат Госдумы связал задержание россиянки в Минске с происками пособников США
Помпео и Чавушоглу провели переговоры на фоне турецкой операции против курдов-террористов

Помпео и Чавушоглу провели переговоры на фоне турецкой операции против курдов-террористов

 Эквадорские власти отменили повышение цен на транспорт

Эквадорские власти отменили повышение цен на транспорт

Задержанная в Минске россиянка Богачева находится в безопасности, сообщили в посольстве РФ

Задержанная в Минске россиянка Богачева находится в безопасности, сообщили в посольстве РФ

 Освобождение незаконно задержанной россиянки Богачевой подтвердили в ГП Белоруссии

Освобождение незаконно задержанной россиянки Богачевой подтвердили в ГП Белоруссии
Пресс-секретарь Лукашенко опроверг вброс о задержании россиянки в Минске по запросу США

Пресс-секретарь Лукашенко опроверг вброс о задержании россиянки в Минске по запросу США

 Депутат Госдумы связал задержание россиянки в Минске с происками пособников США

Депутат Госдумы связал задержание россиянки в Минске с происками пособников США
Помпео и Чавушоглу провели переговоры на фоне турецкой операции против курдов-террористов

Помпео и Чавушоглу провели переговоры на фоне турецкой операции против курдов-террористов

 Эквадорские власти отменили повышение цен на транспорт

Эквадорские власти отменили повышение цен на транспорт

15:41   15 Октября 2019
Россия

Миллиард рублей выделили на увеличение личного состава пожарных инспекторов

Миллиард рублей выделили на увеличение личного состава пожарных инспекторов

Миллиард рублей выделили на увеличение личного состава пожарных инспекторов в РФ, а в 2020 году выделят еще 419 миллионов, заявил во вторник, 15 октября, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. В ходе совещания по вопросу исполнения поручений президента и правительства глава Минприроды сообщил, что миллиард рублей уже выделили на увеличение численности госинспекторов.

«В 2020 году дополнительное финансирование запланировано еще в размере 419 миллионов рублей», — сказал Дмитрий Кобылкин.

По его словам, с 2016 года инспекторский состав увеличился на 2896 человек — до 23 тысяч 613 сотрудников, но это все равно 58 процентов от установленного норматива. Глава кабмина Дмитрий Медведев ответил, что, когда речь заходит за установленные нормативы, тогда нужно учитывать современные тенденции и появление новой техники.

«Которой 30–40 лет назад в помине не было», — резюмировал председатель правительства.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#пожар #общество #минприроды #инспектор

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...