Более 100 тысяч человек за 10 дней подали заявки на конкурс «Лидеры России»
Заявочная кампания на конкурс управленцев «Лидеры России» стартовала 10 дней назад. За это время заявки подали более 100 тысяч человек из всех российских регионов и 20 стран мира. Об этом сообщил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса Алексей Комиссаров во вторник, 15 октября.
Третий сезон «Лидеров России» запустил председатель Набсовета АНО «Россия – страна возможностей», президент РФ Владимир Путин 4 октября. Заявки будут приниматься до 23:59 27 октября. Всем участникам помимо биографической анкеты нужно записать видеоинтервью. Отмечается, что в текущем году появились три спецтрека в дополнение к основному конкурсу: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».
Лидирует по количеству заявок на конкурс Москва (20,2% от общего количества ), на втором месте — Петербург (8,4%), на третьем — Московская область (6,3%). В ТОП-5 попали также Свердловская область (3,4%) и Краснодарский край (3%).
Конкурс «Лидеры России» направлен на развитие системы социальных лифтов в стране. Проект помогает найти, развивать и поддерживать перспективных руководителей с высоким уровнем лидерских качеств. Конкурс реализует автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» по поручению президента РФ Владимира Путина. Конкурс проводится при поддержке РАНХиГС.
За два предыдущих сезона конкурса назначения на высокие позиции получили более 150 финалистов: из них двое стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров. Чтобы стать участником, достаточно быть управленцем не старше 55 лет и иметь опыт руководства: для участников до 35 лет — два года. Для участников старше 35 лет — не менее пяти лет.