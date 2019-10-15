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 Освобождение незаконно задержанной россиянки Богачевой подтвердили в ГП Белоруссии

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15:27   15 Октября 2019
Россия

Путин проведет совещание о ликвидации последствий паводков 16 октября

Путин проведет совещание о ликвидации последствий паводков 16 октября

Президент РФ Владимир Путин проведет совещание о ликвидации последствий паводков 16 октября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что в рамках своих рабочих визитов в Иркутскую область и на Дальний Восток российский лидер дал местным властям ряд поручений. Именно о ходе их выполнения и пойдет речь на предстоящем в среду, 16 октября, совещании. Встреча пройдет в Кремле.

На совещании будут присутствовать российский вице-премьер Виталий Мутко, глава Минстроя Владимир Якушев, а также губернатор Иркутской области Сергей Левченко подключится в режиме видео-конференции. Все трое выступят с докладами. Речь пойдет также о восстановительных работах в пострадавших от паводков регионах.

Кроме того, в режиме видео-конференции в совещании поучаствуют главы Приморья, Амурской области и ЕАО, а также глава Хабаровского края. 

Сегодня, 15 октября, президент России Владимир Путин находится с официальным визитом в Абу-Даби. Накануне он побывал в Саудовской Аравии.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #паводок #дальний восток

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