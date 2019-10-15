Первые рейсы из терминала C «Шереметьево» планируют отправить 15 января

Московский аэропорт «Шереметьево» планирует 15 января отправить первые рейсы из международного терминала C, сообщил во вторник, 15 октября, заместитель генерального директора по управлению аэровокзальным комплексом воздушной гавани Дмитрий Кайгородов. Терминал С «Шереметьево» закрыли на реконструкцию в апреле 2017 года​​​.

По словам Кайгородова, в 2018 году открыли терминал В с пропускной способностью 20 миллионов пассажиров ежегодно. В 2020 году «Шереметьево» планирует отправить первые рейсы из международного терминала С с аналогичной пропускной способностью. Оба терминала составят Северный терминальный комплекс московского аэропорта «Шереметьево».