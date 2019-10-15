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Задержанная в Минске россиянка Богачева находится в безопасности, сообщили в посольстве РФ

 Освобождение незаконно задержанной россиянки Богачевой подтвердили в ГП Белоруссии

Освобождение незаконно задержанной россиянки Богачевой подтвердили в ГП Белоруссии
Пресс-секретарь Лукашенко опроверг вброс о задержании россиянки в Минске по запросу США

Пресс-секретарь Лукашенко опроверг вброс о задержании россиянки в Минске по запросу США

 Депутат Госдумы связал задержание россиянки в Минске с происками пособников США

Депутат Госдумы связал задержание россиянки в Минске с происками пособников США
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15:17   15 Октября 2019
Россия

Первые рейсы из терминала C «Шереметьево» планируют отправить 15 января

Первые рейсы из терминала C «Шереметьево» планируют отправить 15 января

Московский аэропорт «Шереметьево» планирует 15 января отправить первые рейсы из международного терминала C, сообщил во вторник, 15 октября, заместитель генерального директора по управлению аэровокзальным комплексом воздушной гавани Дмитрий Кайгородов. Терминал С «Шереметьево» закрыли на реконструкцию в апреле 2017 года​​​.

По словам Кайгородова, в 2018 году открыли терминал В с пропускной способностью 20 миллионов пассажиров ежегодно. В 2020 году «Шереметьево» планирует отправить первые рейсы из международного терминала С с аналогичной пропускной способностью. Оба терминала составят Северный терминальный комплекс московского аэропорта «Шереметьево».

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Автор: Анатолий Кубарев
#шереметьево #рейс #общество #терминал

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