Магазины «Семья» и Spar получили исков почти на миллиард рублей

Более сотни исков от поставщиков подано к крупному ритейлеру ТД «Интерторг», в состав которого входят сети «Семья», «Идея» и Spar. Отмечается, что общая сумма исков составляет более 900 миллионов рублей. Об этом стало известно во вторник, 15 октября.

Согласно картотеке арбитражных дел иски подали компании «Великолукский мясокомбинат», «Мясокомбинат Всеволожский», «Хладокомбинат №1», а также «Череповецкий молочный комбинат» и другие предприятия.

Известно, что по некоторым искам стороны смогли прийти к мировому соглашению. Однако по другим, в том числе по иску «Великолукского мясокомбината» на сумму почти 21-го миллиона рублей, арбитраж отказал.

По результатам прошлого года «Инвенторг» находился на 188 месте крупнейших компаний РФ, потеряв 20 мест по сравнению с 2017 годом.