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 Освобождение незаконно задержанной россиянки Богачевой подтвердили в ГП Белоруссии

Освобождение незаконно задержанной россиянки Богачевой подтвердили в ГП Белоруссии
Пресс-секретарь Лукашенко опроверг вброс о задержании россиянки в Минске по запросу США

Пресс-секретарь Лукашенко опроверг вброс о задержании россиянки в Минске по запросу США

 Депутат Госдумы связал задержание россиянки в Минске с происками пособников США

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15:26   15 Октября 2019
Россия

Магазины «Семья» и Spar получили исков почти на миллиард рублей

Магазины «Семья» и Spar получили исков почти на миллиард рублей

Более сотни исков от поставщиков подано к крупному ритейлеру ТД «Интерторг», в состав которого входят сети «Семья», «Идея» и Spar. Отмечается, что общая сумма исков составляет более 900 миллионов рублей. Об этом стало известно во вторник, 15 октября. 

Согласно картотеке арбитражных дел иски подали компании «Великолукский мясокомбинат», «Мясокомбинат Всеволожский», «Хладокомбинат №1», а также «Череповецкий молочный комбинат» и другие предприятия. 

Известно, что по некоторым искам стороны смогли прийти к мировому соглашению. Однако по другим, в том числе по иску «Великолукского мясокомбината» на сумму почти 21-го миллиона рублей, арбитраж отказал. 

По результатам прошлого года «Инвенторг» находился на 188 месте крупнейших компаний РФ, потеряв 20 мест по сравнению с 2017 годом. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #экономика #общество #арбитраж #иск

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