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 Два туриста из РФ пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Анталье

Два туриста из РФ пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Анталье
15:03   15 Октября 2019
Весь мир

Два туриста из РФ пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Анталье

Два туриста из РФ пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Анталье

Два туриста из РФ пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Анталье. Авария случилась во вторник, 15 октября, в районе Кулумджа. 

Туристический автобус попал в аварию и перевернулся. Среди пострадавших есть два гражданина России, их госпитализировали в больницу. Оба находятся в состоянии средней тяжести, передает данные Генконсульства РФ РИА Новости. 

Всего в автобусе было 34 человека. Точное количество пострадавших в аварии не сообщается. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#авария #дтп #турция #весь мир

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