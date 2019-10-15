Два туриста из РФ пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Анталье. Авария случилась во вторник, 15 октября, в районе Кулумджа.

Туристический автобус попал в аварию и перевернулся. Среди пострадавших есть два гражданина России, их госпитализировали в больницу. Оба находятся в состоянии средней тяжести, передает данные Генконсульства РФ РИА Новости.

Всего в автобусе было 34 человека. Точное количество пострадавших в аварии не сообщается.