Консульский отдел российского посольства в Белоруссии информирован о незаконном задержании россиянки Анны Богачевой в Минске, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел России.

Напомним, что ранее стало известно о задержании девушки, против которой в прошлом году США ввели санкции по делу о якобы вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года. Бывший спецпрокурор Штатов Роберт Мюллер и его команда потратили два года и баснословные средства, но так и не привели доказательств своей выдумки о «российском следе».

Инцидент произошел позавчера ночью. Отмечается, что россиянка пребывала в белорусской столице на отдыхе с мужем и маленьким ребенком. Ее задержали в одной из минских гостиниц по запросу Интерпола. Что примечательно, организация имеет полномочия в уголовном русле, но не политическом, коей и является данная ситуация.

В публикации внешнеполитического ведомства России подчеркнули, что сотрудники дипмиссии оказывают Богачевой «предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку».