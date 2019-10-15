Протурецкие формирования отрезали курдам южный коридор в Рас-аль-Анй, заняв аль-Манаджир

Сирийский город аль-Манаджир был занят во вторник протурецкими силами, которые ведут наступление против курдских террористов, пытаясь лишить их доступа в Рас-аль-Айн.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, ссылаясь на Telegram-канал «Рыбарь», бои за аль-Манаджир продолжались два дня и, в итоге, протурецким силам удалось перерезать курдским боевикам южный коридор в одну из ключевых точек антитеррористической операции Турции – город Рас-аль-Айн.

Ранее сообщалось, что боевикам курдов удалось провести контратаку и захватить приграничный сирийский город Рас-аль-Айн на севере страны, который находился под контролем турецкой армии и ее союзников.

Антитеррористическая операция «Источник мира» турецкой армии против курдских террористов на севере Сирии была начата 9 октября. В ходе операции, как заявил президент Турции Эрдоган, Анкара рассчитывает обезопасить себя от угрозы, исходящей от радикальных курдов и запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*. В частности, турецкая армия собирается создать в приграничных районах на севере Сирии зону безопасности и пресечь передвижение террористов по трассе М-4.

Вооруженные курдские формирования, против которых проводится операция Турции, сами, провозглашая борьбу с ИГ*, на самом деле без боя по договоренности занимали захваченные террористами населенные пункты на восточном берегу Евфрата, после чего подвергали дискриминации и насилию местных жителей. В отличие от сирийских правительственных сил и российских ВКС, курды не воевали против ИГ*, предпочитая растворять террористов в своих рядах.