Производителей порошкового алкоголя оштрафуют до полумиллиона рублей

Государственная дума приняла закон о введении административной ответственности за производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции. Теперь граждан, которые производят сухой алкоголь, оштрафуют от пяти до 20 тысяч рублей, должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, юрлиц — от 200 до 500 тысяч рублей​​​. Произведенную продукцию конфискуют.

Дела о таких правонарушениях рассмотрят судьи, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также органы, которые осуществляют государственный контроль в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

ГД в декабре 2018 года приняла закон, который ввел понятие «порошкообразная спиртосодержащая продукция». Сухой алкоголь запретили производить и продавать в РФ. Один из основных рисков продажи порошкового алкоголя — дозировку и способ употребления могут изменить потребители вне зависимости от рекомендаций изготовителя.