Путин заявил, что РФ поможет ОАЭ с запуском спутников

Россия готова сотрудничать с Объединенными Арабскими Эмиратами в сфере космоса. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на переговорах в ОАЭ во вторник, 15 октября, пишет ТАСС.

Во вторник Путин поздравил руководство ОАЭ с успешным полетом первого астронавта Хазаа аль-Мансури на Международную космическую станцию. Глава российского государства обратился к наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну и заявил, что это событие стало возможным благодаря дружбе и общим усилиям по продвижению самой этой идеи.

«На новый уровень вышло сотрудничество по освоению космоса», — сказал Путин.

Президент заверил, что Россия готова и дальше помогать Арабским Эмиратам в области космоса, в том числе по направлению спутниковой навигации и запусков аппаратов на космическую орбиту. Наследный принц, в свою очередь, отметил помощь главы российского государства.

«Господин президент, если бы не ваша поддержка и помощь, этого бы никогда не произошло», — сказал он, обращаясь к Путину.

25 сентября с космодрома Байконур в составе экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-15» на МКС прибыл первый в истории ОАЭ астронавт. Он вернулся на Землю 3 октября.