Минобороны РФ подтвердило, что армия САР контролирует освобожденный от курдов Манбидж

Минобороны РФ подтвердило, что армия САР контролирует освобожденный от радикальных курдов Манбидж. Как сообщает российское ведомство, сирийская армия установила полный контроль над городом и над соседними населенными пунктами.

Кроме того, в ведомстве отметили, что американских военнослужащих нет на базах около поселка Дадат, они направились на границу Сирии и Ирака. Минобороны РФ также подтвердило данные о том, что военная полиция России патрулирует северо-западные границы вдоль линии соприкосновения армий Турции и Сирии.

Армия Турции проводит антитеррористическую операцию «Источник мира» на северо-западе Сирии с 9 октября. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, это поможет создать на границе стран безопасную территорию. Операция направлена против курдских радикалов и террористов ИГ (запрещена в России).

Представители вооруженных курдских формирований заняли восточную часть Сирии и стали ущемлять местное население, убивать людей под предлогом зачисток от террористов, избивать жителей и заставлять детей учить свой язык. При этом курдские радикалы не боролись с террористами, а входили на занятые ими территории, заранее договариваясь об этом.

Из-за проведения турецкой антитеррористической операции президент США Дональд Трамп ввел санкции против Анкары. Власти Турции заявили, что американские санкции не помешают продолжить антитеррористическую операцию в Сирии.