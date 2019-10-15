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14:37   15 Октября 2019
Весь мир

Ливийская национальная армия стремится освободить Триполи

Ливийская национальная армия стремится освободить Триполи

Военные стараются избегать жертв среди мирного населения, сообщил во вторник, 15 октября, командующий ЛНА Халифа Хафтар. По его словам, это война за освобождение Триполи, в которой проживают около двух миллионов человек, а не проект, поэтому нельзя установить конкретные временные рамки операции.

Халифа Хафтар объяснил, что Ливийская национальная армия может применить тяжелое вооружение и завершить операцию по освобождению Триполи за несколько дней, но тогда город разрушится, погибнут люди, передают РИА Новости.

«Мы ставим безопасность горожан и города превыше всего, потому что цель — освободить столицу, а не разрушить», — сказал командующий ЛНА.

Ливийская национальная армия хочет избавить жителей Триполи от криминальных банд, поэтому стремится выманить боевиков на окраины города. ЛНА войдет в город, чтобы вернуть Триполи роль столицы мира и безопасности.

«Это клятва, которую дала себе армия, и мы от нее не отступим. Мы пожертвуем ради этой задачи своими жизнями», — резюмировал Халифа Хафтар.

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Автор: Анатолий Кубарев
#ливия #триполи #халифа хафтар #лна

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