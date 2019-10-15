Ливийская национальная армия стремится освободить Триполи

Военные стараются избегать жертв среди мирного населения, сообщил во вторник, 15 октября, командующий ЛНА Халифа Хафтар. По его словам, это война за освобождение Триполи, в которой проживают около двух миллионов человек, а не проект, поэтому нельзя установить конкретные временные рамки операции.

Халифа Хафтар объяснил, что Ливийская национальная армия может применить тяжелое вооружение и завершить операцию по освобождению Триполи за несколько дней, но тогда город разрушится, погибнут люди, передают РИА Новости.

«Мы ставим безопасность горожан и города превыше всего, потому что цель — освободить столицу, а не разрушить», — сказал командующий ЛНА.

Ливийская национальная армия хочет избавить жителей Триполи от криминальных банд, поэтому стремится выманить боевиков на окраины города. ЛНА войдет в город, чтобы вернуть Триполи роль столицы мира и безопасности.