Эксперт не исключил провокаций из-за приглашения ливийского террориста на саммит в Сочи

Политолог и заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал ситуацию с заявленным выступлением террориста из Ливии на предстоящем саммите Россия — Африка.

Напомним, что ранее на это обратил внимание глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, опубликовав открытое письмо к российскому министерству иностранных дел. Речь идет о представителе ливийской делегации из Правительства национального согласия Шабане Хадиа, который неоднократно был замечен за связями с террористическими группировками, запрещенными в России. Он не просто должен посетить событие в Сочи, но и выступить на одной из пленарных сессий. Общественник же уверен, что террористам не место в нашей стране.

Кошкин в беседе с «ПолитРоссией» заметил, что подобные лица всегда ищут лазейки для компрометации готовящихся событий. Также его допуск к форуму станет пищей для прессы, которая на этой базе продолжит очернять Россию.

«Здесь важно, чтобы такие личности не попадали на подобного рода мероприятия, потому что они их полностью дискредитируют», — советует специалист.

В пример он привел астанинский формат, на который были приглашены абсолютно все стороны конфликта. Не удивительно, что ряд организаций отказывались присутствовать на переговорах и просто улетали обратно.

«Посадить за стол переговоров оппозиционеров и нынешнюю власть – это, конечно, мастерство. Здесь Россия в итоге будет нести издержки… Это естественный процесс сложного мероприятия», — сказал политолог.

Приглашением подобных людей на мероприятие страна невольно дискредитирует не только себя, но и сам саммит, уверен собеседник издания. Вся эта ситуация очень близка к провокации.

«Несмотря на то, что МИД все делает обдуманно, есть моменты, которые к сожалению, превращаются вот в такое фиаско. Я приветствую все формы общения, которые предлагает наш МИД, но нужно учитывать все особенности предстоящего мероприятия, когда на него могут проникнуть подобного рода кандидатуры, которые будут полностью дискредитировать форум. В таких сложных прорывных мероприятиях нужно учитывать особенности современных технологий и возможные провокации», — заключил Кошкин.

Напомним, что форум Россия — Африка будет проходить в Сочи с 23 по 24 октября. Он призван поддерживать диалог между российскими и африканскими предпринимателями. Деловая программа основана на трех темах: «Развивая экономические связи», «Создавая совместные проекты» и «Сотрудничество в гуманитарной и социальной сфере».