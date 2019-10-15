Курдские отряды SDF взяли ответственность за уничтожение 103 бойцов Свободной сирийской армии, выступающей на стороне Турции. Кроме этого, они заявили, что потеряли в ходе боевых столкновений 23 боевика. Об этом стало известно во вторник, 15 октября.

9 октября лидер Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары освободить от террористов зону турецко-сирийской границы глубиной 30 километров, а также стратегическую трассу М4. Антитеррористическая операция, направленная против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и боевиков запрещенного в России «Исламского государства», называется «Источник мира». По словам турецкого лидера, она проходит успешно.

Ранее Президент Турции заявил, что вскоре Анкара создаст зону безопасности на севере Сирии свободную от радикальных курдов, чтобы переместить в нее миллион сирийских беженцев.