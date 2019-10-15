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 Два туриста из РФ пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Анталье

Два туриста из РФ пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Анталье
14:37   15 Октября 2019
Весь мир

Курды из SDF взяли ответственность за убийство более 100 бойцов ССА

Курды из SDF взяли ответственность за убийство более 100 бойцов ССА

Курдские отряды SDF взяли ответственность за уничтожение 103 бойцов Свободной сирийской армии, выступающей на стороне Турции. Кроме этого, они заявили, что потеряли в ходе боевых столкновений 23 боевика. Об этом стало известно во вторник, 15 октября. 

9 октября лидер Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары освободить от террористов зону турецко-сирийской границы глубиной 30 километров, а также стратегическую трассу М4. Антитеррористическая операция, направленная против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и боевиков запрещенного в России «Исламского государства», называется «Источник мира». По словам турецкого лидера, она проходит успешно.

Ранее Президент Турции заявил, что вскоре Анкара создаст зону безопасности на севере Сирии свободную от радикальных курдов, чтобы переместить в нее миллион сирийских беженцев.

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Автор: Софья Белоцерковская
#сирия #турция #курды

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