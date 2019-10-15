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14:22   15 Октября 2019
Весь мир

Сирийская армия установила полный контроль над Манбиджем

Сирийская армия установила полный контроль над Манбиджем

Сирийская арабская армия (САА) установила полный контроль над городом Манбидж на севере Сирии. Об этом сообщили в Минобороны России во вторник, 15 октября.

Ранее населенный пункт находился под контролем курдских вооруженных формирований. Российская военная полиция патрулирует северо-западные границы округа Манбидж, уточнили в ведомстве.

Напомним, 9 октября президент Турции Тайип Эрдоган объявил начало антитеррористический операции на северо-востоке Сирии, направленной против курдских бандформирований, в частности, против Рабочей партии Курдистана (РПК). Боевики убивали местных жителей под предлогом зачистки от террористов, а также устанавливали свои порядки. Сейчас Анкара хочет создать зону безопасности на границе с Сирией.

По мнению турецкого лидера, после военной операции сирийские беженцы, которые сейчас находятся в Турции, смогут вернуться домой.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #курды #минобороны

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