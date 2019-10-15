Сирийская армия установила полный контроль над Манбиджем

Сирийская арабская армия (САА) установила полный контроль над городом Манбидж на севере Сирии. Об этом сообщили в Минобороны России во вторник, 15 октября.

Ранее населенный пункт находился под контролем курдских вооруженных формирований. Российская военная полиция патрулирует северо-западные границы округа Манбидж, уточнили в ведомстве.

Напомним, 9 октября президент Турции Тайип Эрдоган объявил начало антитеррористический операции на северо-востоке Сирии, направленной против курдских бандформирований, в частности, против Рабочей партии Курдистана (РПК). Боевики убивали местных жителей под предлогом зачистки от террористов, а также устанавливали свои порядки. Сейчас Анкара хочет создать зону безопасности на границе с Сирией.

По мнению турецкого лидера, после военной операции сирийские беженцы, которые сейчас находятся в Турции, смогут вернуться домой.