Санкции США не помешают Турции продолжить антитеррористическую операцию в САР

Турция не откажется от проведения антитеррористической операции в Сирии несмотря на санкции США, сообщил во вторник, 15 октября, спикер парламента. Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что операция «Источник мира» против курдов из бандформирований на севере САР проходит успешно.

По его словам, уже освободили от радикалов тысячу километров территорий вдоль турецко-сирийской границы. Анкара продолжит операции в САР до полного устранения террористической угрозы.

Турецкая армия начала антитеррористическую операцию «Источник мира» против военизированных отрядов курдов, которые захватили север Сирии. Анкара планирует создать зону безопасности на турецко-сирийской границе. Президент Тайип Эрдоган считает, что после антитеррористической операции сирийские беженцы, которые переместились в Турцию, вернутся на родину.

#OperationPeaceSpring will neutralize terror threats against Turkey and lead to the establishment of a safe zone, facilitating the return of Syrian refugees to their homes. We will preserve Syria’s territorial integrity and liberate local communities from terrorists.