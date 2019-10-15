Незаконное задержание Анны Богачевой в Минске подтвердило политизированность Интерпола

Депутат Государственной думы Евгений Федоров прокомментировал новость о задержании в столице Белоруссии россиянки Анны Богачевой. Он побеседовал на эту тему с «Федеральным агентством новостей».

Напомним, что в прошлом году американцы ввели против девушки санкции по делу о якобы российском вмешательстве в президентские выборы Штатов 2016 года. Ранее стало известно, что 13 октября в районе 22.00 часов ее задержали в одной из гостиниц Минска по запросу Интерпола. Примечательно, что в компетенцию организации входят только уголовные дела, а не политические, как в этом случае.

«В данном случае, это позиция американского закона, что законодательство США должны исполнять на всей территории планеты Земля. Как мы знаем, у нас тысячи людей арестованы по всему миру, а именно граждан России, к которым предъявлены претензии со стороны уголовного правосудия США, — напомнил депутат. — США — это мировая тюрьма. Каждый четвертый заключенный мира сидит на территории США при том, что в них меньше пяти процентов населения мира. Нет ни одной такой страны, которая занималась бы посадками со всей планеты к себе в тюрьмы».

Этот инцидент продемонстрировал, что американский закон работает по принципу «однополярного мира», а Интерпол — «это уголовный механизм обеспечения политических целей» американцев. Вашингтону плевать, что Богачева находится в союзном государстве России.

«Это проблема нашего суверенитета, которую нужно решать, иначе всех нас пересажают… Так, граждане союзного государства не должны задерживаться и выдаваться третьей стране. Это также записано в нашей Конституции», — констатировал парламентарий.

Напомним, что «вмешательство» Москвы, которое расследовал теперь уже бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, так и не было доказано. Он с командой в пустую потратили два года и 30 миллионов долларов налогов, но так и не нашли фактов, которые могли бы доказать их выдумку.