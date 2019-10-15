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14:06   15 Октября 2019
Россия

Близкие Заворотнюк официально подтвердили болезнь актрисы

Близкие Заворотнюк официально подтвердили болезнь актрисы

Родственники звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк официально подтвердили слухи о болезни актрисы. Авторы сообщения во вторник разместили в Instagram пост, в котором обращаются ко всем неравнодушным. 

По их словам, Заворотнюк действительно проходит курс лечения. Однако СМИ распространяют о болезни Анастасии недостоверную информацию. Так, в сообщении сказано, что актриса никогда не впадала в кому, не дышала при помощи аппарата искусственной вентиляции легких, а также у нее не было паралича и полной атрофии мышц. Родственники актрисы также опровергли слух о том, что Анастасия якобы впадала в состояние сопора.

«Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить», — сказано в посте. 

Пользователей Instagram попросили уважать родственников артистки и перестать спекулировать на теме ее болезни.

Отмечается, что аккаунт в Instagram, созданный в поддержку артистки, появился в Stories официального аккаунта самой Заворотнюк.

Зимой 48-летней актрисе диагностировали злокачественную опухоль мозга. У нее начались сильные головные боли. В середине сентября СМИ сообщили, что артистка попала в больницу в очень тяжелом состоянии. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #болезнь #заворотнюк #рак мозга

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