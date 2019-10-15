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 Парламентские выборы в Белоруссии должны пройти как праздник, заявил Лукашенко

Парламентские выборы в Белоруссии должны пройти как праздник, заявил Лукашенко
Протурецкие формирования отрезали курдам южный коридор в Рас-аль-Айн, заняв аль-Манаджир

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13:53   15 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Парламентские выборы в Белоруссии должны пройти как праздник, заявил Лукашенко

Парламентские выборы в Белоруссии должны пройти как праздник, заявил Лукашенко

Парламентские выборы в Белоруссии должны пройти как праздник, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, чиновники должны помнить о том, что все предыдущие выборы в стране были достойными.

В ходе встречи с главой администрации Московского района города Минска Татьяной Колядко Лукашенко заявил, что властям нельзя показывать свою неорганизованность в ходе выборов, но также необходимо суметь сделать их праздником для жителей Белоруссии. 

По словам Татьяны Колядко, власти Минска работают над организационными вопросами. К работе привлекут представителей общественного питания, а в школах проведут праздничные мероприятия. 

17 ноября в Белоруссии состоятся выборы в нижнюю палату парламента.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что что Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ.

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Автор: Ольга Воскресенская
#выборы #политика #белоруссия #лукашенко

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