Парламентские выборы в Белоруссии должны пройти как праздник, заявил Лукашенко

Парламентские выборы в Белоруссии должны пройти как праздник, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, чиновники должны помнить о том, что все предыдущие выборы в стране были достойными.

В ходе встречи с главой администрации Московского района города Минска Татьяной Колядко Лукашенко заявил, что властям нельзя показывать свою неорганизованность в ходе выборов, но также необходимо суметь сделать их праздником для жителей Белоруссии.

По словам Татьяны Колядко, власти Минска работают над организационными вопросами. К работе привлекут представителей общественного питания, а в школах проведут праздничные мероприятия.

17 ноября в Белоруссии состоятся выборы в нижнюю палату парламента.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что что Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ.