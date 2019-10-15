Депутат Госдумы связал задержание россиянки в Минске с происками пособников США

Депутат Госдумы, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин в комментарии «Политике Сегодня» предположил, что в задержании россиянки Анны Богачевой в Минске заинтересованы действующие в интересах США граждане Белоруссии.

«Или по недоразумению или по злому умыслу [задержали] со стороны тех людей, которые хотели бы выслужиться перед американцами в ущерб российско-белорусским отношениям», — сказал Затулин.

Политики, действующие в интересах США, в республике «безусловно» есть, полагает народный избранник и советует российским дипломатом разобраться во всех обстоятельствах произошедшего «спокойно».

«Так же как в случае с задержанной не так давно в Иране гражданкой России. То есть включиться, выяснить, в чем проблема и, конечно, постараться сделать так, чтобы эта гражданка была освобождена, если к ней нет других претензий», — сказал депутат.

Россиянку Анну Богачеву задержали в Минске в минувшее воскресенье по запросу США. Она находилась под американскими санкциями по делу о так называемом вмешательстве в выборы, которое является внутриамериканским политическим штампом и расследование которого обошлось американским налогоплательщикам в 32 миллиона долларов. Интерпол, по чьей линии осуществляется взаимодействие между правоохранителями стран, не занимается политическими делами, только уголовными.

Известно, что Богачева в Белоруссии была на отдыхе с мужем и ребенком, задержали ее в гостинице. Официальные лица Белоруссии пока воздерживаются от комментариев.