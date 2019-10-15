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13:40   15 Октября 2019
Россия

Россияне начнут платить за ЖКХ по одной платежке

Россияне начнут платить за ЖКХ по одной платежке

Единый платежный документ, в котором будут собраны все услуги ЖКХ, появится в России. Соответствующий законопроект намерено поддержать российское правительство, сообщают во вторник «Известия». 

Согласно нововведению, ЕПД будет содержать платежи за текущий ремонт дома и его обслуживание, а также за вывоз мусора и капремонт. Жители ряда регионов получают несколько платежек за разные коммунальные услуги, что приводит к путанице. 

По мнению авторов законопроекта, единая платежка позволит снизить долги граждан за ЖКХ. Кроме этого, ЕПД призвана помочь россиянам тщательнее оценивать свои расходы на ЖКХ, а властям — контролировать рост тарифов. 

Законопроект требует доработки, отмечают в кабмине. Например, обычные платежи по документу не отменяются. Также пока не придуман механизм их регулировки после введения ЕПД. Из-за этого россиянам по ошибке могут выставить несколько платежных документов за одни и те же услуги — по новому и старому образцу. 

По результатам первого квартала текущего года жители России задолжали за ЖКХ 564,5 миллиарда рублей. Такие данные привел Минстрой. Если сравнивать с 2018 годом, долг россиян вырос почти на 29 миллиардов рублей. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #жкх #общество

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