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Протурецкие формирования отрезали курдам южный коридор в Рас-аль-Айн, заняв аль-Манаджир

Протурецкие формирования отрезали курдам южный коридор в Рас-аль-Айн, заняв аль-Манаджир

 Два туриста из РФ пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Анталье

Два туриста из РФ пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Анталье
13:47   15 Октября 2019
Россия

Кортеж Путина в ОАЭ в сопровождении автомобилей «ДПС» опубликовали в Сети

Кортеж Путина в ОАЭ в сопровождении автомобилей «ДПС» опубликовали в Сети

Журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал видео кортежа президента РФ Владимира Путина, которого сопровождают автомобили с надписью «ДПС». Ролик появился в Twitter во вторник, 15 октября.

Смирнов считает, что таким образом в ОАЭ проявляют высокий уровень уважения к главе российского государства.

Путин прибыл в Эмираты с государственным визитом. Он встретится с наследным принцем Абу-Даби Мухаммед аль-Нахайяном, осмотрит выставку инвестиционных проектов и пообщается с представителями деловых кругов двух стран.

Большинство мероприятий будет закрыты для прессы.

Путина на торжественной церемонии встречи с наследным принцем поприветствовала эскадра истребителей. Самолеты раскрасили небо цветами российского флага.

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Автор: Анатолий Аскольский
#путин #оаэ #кортеж

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