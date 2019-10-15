Кортеж Путина в ОАЭ в сопровождении автомобилей «ДПС» опубликовали в Сети

Журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал видео кортежа президента РФ Владимира Путина, которого сопровождают автомобили с надписью «ДПС». Ролик появился в Twitter во вторник, 15 октября.

Смирнов считает, что таким образом в ОАЭ проявляют высокий уровень уважения к главе российского государства.

До чего могут дойти знаки уважения: Кортеж Путина по Эмиратом ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС pic.twitter.com/1fRc6Npm4J — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 октября 2019 г.

Путин прибыл в Эмираты с государственным визитом. Он встретится с наследным принцем Абу-Даби Мухаммед аль-Нахайяном, осмотрит выставку инвестиционных проектов и пообщается с представителями деловых кругов двух стран.

Большинство мероприятий будет закрыты для прессы.

Путина на торжественной церемонии встречи с наследным принцем поприветствовала эскадра истребителей. Самолеты раскрасили небо цветами российского флага.