Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кортеж Путина в ОАЭ в сопровождении автомобилей «ДПС» опубликовали в Сети

Кортеж Путина в ОАЭ в сопровождении автомобилей «ДПС» опубликовали в Сети

 Власти внесли изменения в список жизненно важных лекарств

Власти внесли изменения в список жизненно важных лекарств
Ташкент и Баку изучат возможности совместной добычи нефти на шельфе Каспия

Ташкент и Баку изучат возможности совместной добычи нефти на шельфе Каспия

 Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово
Клинцевич считает, что США санкциями против Турции оправдываются перед курдами

Клинцевич считает, что США санкциями против Турции оправдываются перед курдами

 Китай и Непал заново измерят высоту Эвереста

Китай и Непал заново измерят высоту Эвереста
Кортеж Путина в ОАЭ в сопровождении автомобилей «ДПС» опубликовали в Сети

Кортеж Путина в ОАЭ в сопровождении автомобилей «ДПС» опубликовали в Сети

 Власти внесли изменения в список жизненно важных лекарств

Власти внесли изменения в список жизненно важных лекарств
Ташкент и Баку изучат возможности совместной добычи нефти на шельфе Каспия

Ташкент и Баку изучат возможности совместной добычи нефти на шельфе Каспия

 Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово
Клинцевич считает, что США санкциями против Турции оправдываются перед курдами

Клинцевич считает, что США санкциями против Турции оправдываются перед курдами

 Китай и Непал заново измерят высоту Эвереста

Китай и Непал заново измерят высоту Эвереста
13:20   15 Октября 2019
Россия

В ОП РФ подтвердили задержание россиянки Богачевой в Минске по запросу США

В ОП РФ подтвердили задержание россиянки Богачевой в Минске по запросу США

Президент Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты Александр Малькевич подтвердил незаконное задержание россиянки Анны Богачевой силами Интерпола в Минске.

Он отметил, что ему удалось связаться с друзьями девушки, против которой в прошлом году американцы ввели санкции по делу о «российском вмешательстве» в президентские выборы США. Напомним, что бывший спецпрокурор Штатов Роберт Мюллер и его команда потратили два года и баснословные средства, но так и не привели доказательств своей выдумки.

Как отмечал адвокат россиянки, с юридической точки зрения такой шаг не соответствует закону. Дело в том, что Интерпол не имеет полномочий в политическом деле, которое было направленно на дискредитацию России и ее жителей. ФАН со ссылкой на информированный источник отмечал, что российское консульство России в Белоруссии в курсе ситуации и помогает Богачевой. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#задержание #санкции #белоруссия #общественная палата #малькевич #богачева

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...