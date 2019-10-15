Президент Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты Александр Малькевич подтвердил незаконное задержание россиянки Анны Богачевой силами Интерпола в Минске.

Он отметил, что ему удалось связаться с друзьями девушки, против которой в прошлом году американцы ввели санкции по делу о «российском вмешательстве» в президентские выборы США. Напомним, что бывший спецпрокурор Штатов Роберт Мюллер и его команда потратили два года и баснословные средства, но так и не привели доказательств своей выдумки.

Как отмечал адвокат россиянки, с юридической точки зрения такой шаг не соответствует закону. Дело в том, что Интерпол не имеет полномочий в политическом деле, которое было направленно на дискредитацию России и ее жителей. ФАН со ссылкой на информированный источник отмечал, что российское консульство России в Белоруссии в курсе ситуации и помогает Богачевой.