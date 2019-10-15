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13:44   15 Октября 2019
Россия

Власти внесли изменения в список жизненно важных лекарств

Власти внесли изменения в список жизненно важных лекарств

Российское правительство утвердило обновленный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на будущий год, сообщили на сайте Кабинета министров 15 октября.

«Перечень дополнен 24 лекарственными препаратами, двумя новыми лекарственными формами для уже включенных в этот перечень лекарственных препаратов, — указано в публикации. — Исключена одна позиция».

Кроме этого, изменились списки лекарств для обеспечения отдельных категорий граждан — их пополнили еще 23 позициями. Перечень дорогостоящих препаратов увеличился на 12 пунктов.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова уточняла, что среди новых лекарств восемь противоопухолевых, четыре от бронхиальной астмы, три — это антибиотики и противогрибковые средства, еще по два на лечение гепатита С и ревматоидного артрита и по одному для больных инсулинозависимым сахарным диабетом, избытком гормона роста, псориаза и шизофрении. Также одну позицию применят для МРТ-обследования.

Сейчас перечень ЖНВЛП включает 735 наименований, а в будущем году вырастет до 758.

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Автор: Анна Манц
#правительство #перечень #лекарства #жнвлп

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