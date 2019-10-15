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13:23   15 Октября 2019
Россия

Эмиратские космонавты вручили подарок Путину

Эмиратские космонавты вручили подарок Путину

Эмиратские космонавты вручили президенту России Владимиру Путину подарок в ходе встречи во дворце Каср аль-Ватан в Абу-Даби. Об этом 15 октября сообщает РИА Новости. 

Ранее российский лидер прибыл с государственным визитом в Объединенные Арабские Эмираты, где перед переговорами с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заид аль-Нахайяном пообщался с эмиратскими космонавтами.

Отмечается, что после переговоров и совместного осмотра выставки инвестиционных проектов Путин и аль-Нахайян встретится с представителями деловых кругов двух стран. При этом большинство мероприятий пройдут в закрытом от прессы режиме. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #саудовская аравия #общество

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