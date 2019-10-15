Эмиратские космонавты вручили подарок Путину

Эмиратские космонавты вручили президенту России Владимиру Путину подарок в ходе встречи во дворце Каср аль-Ватан в Абу-Даби. Об этом 15 октября сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер прибыл с государственным визитом в Объединенные Арабские Эмираты, где перед переговорами с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заид аль-Нахайяном пообщался с эмиратскими космонавтами.

Флаг России над кортежем Путина: Самолеты ВВС ОАЭ нарисовали в небе Абу-Даби российский триколор pic.twitter.com/Qt2bKD0C1N — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 15, 2019

Отмечается, что после переговоров и совместного осмотра выставки инвестиционных проектов Путин и аль-Нахайян встретится с представителями деловых кругов двух стран. При этом большинство мероприятий пройдут в закрытом от прессы режиме.