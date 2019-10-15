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Клинцевич считает, что США санкциями против Турции оправдываются перед курдами

Клинцевич считает, что США санкциями против Турции оправдываются перед курдами

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13:25   15 Октября 2019
Весь мир

Клинцевич считает, что США санкциями против Турции оправдываются перед курдами

Клинцевич считает, что США санкциями против Турции оправдываются перед курдами

Российский сенатор Франц Клинцевич считает, что США своими санкциями не смогут заставить Турцию прекратить борьбу с курдами-террористами. По мнению члена Совфеда, таким способом Вашингтон лишь ожесточит действия Анкары.

Президент США Дональд Трамп ввел санкции против Турции за проведение антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии. По словам Клинцевича, таким образом США оправдываются перед курдами.

«Это больше похоже на отмазку. Таким путем США надеются оправдать себя в глазах всего мира за то, что они «кинули» курдов», — считает российский сенатор. 

Кроме того, Клинцевич отметил, что проводимая Турцией антитеррористическая операция в Сирии является показателем того, кто есть кто в современном мире. 

Турецкие вооруженные силы проводят операцию «Источник мира» в Сирии с 9 октября. Она направлена против вооруженных курдских формирований и террористов ИГ (запрещена в РФ). Кроме того, Турция планирует в ближайшее время создать зону безопасности на границе с САР, чтобы сирийские беженцы смогли вернуться домой. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #сирия #клинцевич #политика #весь мир

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