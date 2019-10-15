Ташкент и Баку изучат возможности совместной добычи нефти на шельфе Каспия

Корпорация «Узбекнефтегаз» и азербайджанская госкомпания SOCAR намерены изучить возможности совместной добычи нефти на шельфе Каспийского моря, сообщил во вторник, 15 октября, представитель пресс-службы министерства энергетики Узбекистана.

По его словам, первый заместитель министра энергетики республики Журабек Мирзамаxмудов и председатель правления «Узбекнефтегаза» Баходыр Сидиков встретились в Баку с главой SOCAR Ровнагом Абдуллаевым, чтобы обсудить перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере​​​. Отдельное внимание уделили вопросу развития сотрудничества на азербайджанской территории.

«Достигли договоренность о совместном изучении проектов по добычи нефти на азербайджанской части Каспийского моря», — добавили в пресс-службе Минэнерго Узбекистана.