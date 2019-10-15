Эскадра истребителей поприветствовала Путина в Абу-Даби

Торжественная церемония официальной встречи российского лидера Владимира Путина с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заид Аль-Нахайяном прошла в ОАЭ во вторник, 15 октября.

Президент и наследный принц встретились во дворце Каср аль-Ватан. Путин прибыл на автомобиле Aurus. На подъезде ко дворцу кортеж главы государства сопровождали автомобили Mercedes с эмиратскими номерами и надписью «ДПС» на капотах.

Aurus Путина в сопровождении кавалерийского эскорта подъехал к главному входу, в это время над дворцом пролетела эскадра истребителей. Самолеты раскрасили небо цветами российского флага. После этого пушки возле дворца произвели 21 залп.

Выйдя из автомобиля, президент поприветствовал наследного принца и вошел с ним во дворец. Лидеры традиционно поприветствовали делегации обеих сторон. Наследный принц обнялся с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

После завершения церемонии, Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян сделали фото на фоне флагов двух стран и отправились на переговоры.