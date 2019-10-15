Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кортеж Путина в ОАЭ в сопровождении автомобилей «ДПС» опубликовали в Сети

Кортеж Путина в ОАЭ в сопровождении автомобилей «ДПС» опубликовали в Сети

 Власти внесли изменения в список жизненно важных лекарств

Власти внесли изменения в список жизненно важных лекарств
Ташкент и Баку изучат возможности совместной добычи нефти на шельфе Каспия

Ташкент и Баку изучат возможности совместной добычи нефти на шельфе Каспия

 Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово
Клинцевич считает, что США санкциями против Турции оправдываются перед курдами

Клинцевич считает, что США санкциями против Турции оправдываются перед курдами

 Китай и Непал заново измерят высоту Эвереста

Китай и Непал заново измерят высоту Эвереста
Кортеж Путина в ОАЭ в сопровождении автомобилей «ДПС» опубликовали в Сети

Кортеж Путина в ОАЭ в сопровождении автомобилей «ДПС» опубликовали в Сети

 Власти внесли изменения в список жизненно важных лекарств

Власти внесли изменения в список жизненно важных лекарств
Ташкент и Баку изучат возможности совместной добычи нефти на шельфе Каспия

Ташкент и Баку изучат возможности совместной добычи нефти на шельфе Каспия

 Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово
Клинцевич считает, что США санкциями против Турции оправдываются перед курдами

Клинцевич считает, что США санкциями против Турции оправдываются перед курдами

 Китай и Непал заново измерят высоту Эвереста

Китай и Непал заново измерят высоту Эвереста
13:10   15 Октября 2019
Россия

Первый штраф за публикацию фейк-ньюз выписали в Москве

Первый штраф за публикацию фейк-ньюз выписали в Москве

Мировой суд Хорошевского района Москвы постановил оштрафовать издательский дом «Момент истины» и его главного редактора за злоупотребление свободой массовой информации, сообщила пресс-секретарь органа Мария Макарчук 15 октября.

Напомним, что эта статья также содержит ответственность за публикацию фейковых новостей. Ее ввели в КоАП России в марте. Стоит отметить, что ранее не поступало сведений о наложении штрафа за ее нарушение.

Так, само издание должно выплатить 200 тысяч рублей без конфискации, а главред Евгений Гнеушев — 60 тысяч рублей. Нарушителей известили о рассмотрении дела, однако на судебном заседании их не было. Решение можно обжаловать в течение десяти дней.

Предметом разбирательства стал ряд видео на YouTube, в частности «Срочно! В России готовит революцию Майдан», а также гиперссылки на них на самом сайте «Момента истины». Как указано в материалах, Генеральная прокуратура в августе потребовала ограничить доступ к недостоверным материалам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#суд #штраф #фейк-ньюз

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...