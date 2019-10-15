Первый штраф за публикацию фейк-ньюз выписали в Москве

Мировой суд Хорошевского района Москвы постановил оштрафовать издательский дом «Момент истины» и его главного редактора за злоупотребление свободой массовой информации, сообщила пресс-секретарь органа Мария Макарчук 15 октября.

Напомним, что эта статья также содержит ответственность за публикацию фейковых новостей. Ее ввели в КоАП России в марте. Стоит отметить, что ранее не поступало сведений о наложении штрафа за ее нарушение.

Так, само издание должно выплатить 200 тысяч рублей без конфискации, а главред Евгений Гнеушев — 60 тысяч рублей. Нарушителей известили о рассмотрении дела, однако на судебном заседании их не было. Решение можно обжаловать в течение десяти дней.

Предметом разбирательства стал ряд видео на YouTube, в частности «Срочно! В России готовит революцию Майдан», а также гиперссылки на них на самом сайте «Момента истины». Как указано в материалах, Генеральная прокуратура в августе потребовала ограничить доступ к недостоверным материалам.