- США воспользовались операцией Турции в Сирии, чтобы решить свои проблемы

Причиной введения США санкций в отношении Турции стала проводимая Анкарой военная операция против курдов-террористов на севере Сирии. Об этом говорится в опубликованном во вторник коммюнике главы Госдепартамента США Майка Помпео.

По словам госсекретаря, президент США Дональд Трамп хочет вынудить турок остановить наступление на вооруженные формирования террористических Отрядов народной самообороны (YPG). Согласно подписанному Трампом распоряжению, Минфин и Госдепартамент США наделяются полномочиями включать в санкционные списки любых лиц и организации, связанные с турецкими властями.

На данный момент под санкции попали два турецких министерства – обороны и энергетики, и три министра – глава МВД Сулейман Сойлу, глава Минэнерго Фатих Донмез и глава Минобороны Хулуси Акар.

Также Трамп написал у себя в Twitter, что немедленно прекращает все контакты по торговым вопросам с Турцией, а также собирается ввести 50% ввозные пошлины на турецкую сталь.

В ответ на эти решения Вашингтона, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что невозможно добиться чего-либо от Анкары путем экономического давления. При этом он подчеркнул, что, если бы американская сторона выполняла свои обещания, Анкаре не пришлось бы начинать военную операцию против террористов.

При этом сам турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО нарушает свои обязательства перед Турцией, которая входит в альянс, игнорируя нависшую над ней террористическую угрозу.

«Вы с нами или с террористами? Точного ответа не дают», — подчеркнул он.

Как отмечает Федеральное агентство новостей, Соединенные Штаты практически сами вынуждают Анкару самостоятельно принимать меры в отношении боевиков, так как игнорируют опасность, исходящую от террористов, при этом они же выражают крайнее возмущение контртеррористическими мерами и используют их как повод для введения новых санкций.

Также издание напоминает, что на севере Сирии в зоне оккупации YPG действуют не одни только курдские террористы, но и члены запрещенной в России террористической группировки ИГ*, из которых многие нашли убежище под знаменами SDF — «Демократических сил Сирии», в составе банформирований радикальных курдов. Та антитеррористическая операция, которую с 2017 года на северо-востоке Сирии вели США и SDF, на самом деле коснулась только наиболее радикальных последователей ИГ*, а основная их масса в итоге, в соответствии с договоренностями, заключенными с главарями SDF, растворилась в рядах курдских вооруженных формирований.

При этом лагерь «Аль-Хол» и другие подобные ему пункты временного размещения беженцев в Сирии используются американцами, по сути, как пункты подготовки террористов, и именно за их счет пополняется число последователей ИГ*, на территориях, контролируемых курдскими радикалами.

Как заявил в беседе с ФАН Борис Долгов – ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук, Вашингтон, в очередной раз продемонстрировал совершенно двуличную политику – о чем бы в США не говорили с трибун, например, о судьбе Сирии или о беженцах, на самом деле, там озабочены лишь внутренними проблемами.

«Турецкая операция не отвечает интересам США, поскольку курды проигрывают захваченные ими территории в стране, а также вынужденно сдают отдельные районы Сирийской арабской армии (САА). Вашингтон же всегда хотел расчленить страну таким способом, чтобы значительная ее часть посредством курдской оккупации стала его зоной влияния», — заявил Долгов.

Именно это, по его словам, и является ключевой целью американцев в Сирии, поэтому они и пытаются всеми силами помешать турецкому наступлению, а о безопасности местного населения, речи конечно же не идет. Единственное, что в сложившейся ситуации Вашингтон может противопоставить Анкаре чтобы помочь союзным курдским боевикам, это санкции против Турции.

Также эксперт отметил, что раньше американцы почти не обращали внимания на наступления Анкары на западном берегу Евфрата, но как только операция перенеслась в их зону интересов, реакция сразу изменилась.

«Выходить на прямое военное противостояние с Турцией они, конечно, не будут, и потому США снова применяют метод санкций», — добавил Долгов.

Однако, курдские боевики, оказавшись в совершенно невыгодной ситуации на поле боя, рассчитывают не на санкции, а на более существенную помощь. И для того, чтобы получить ее от США, они угрожают тем, что выпустят из лагерей террористов ИГ*, заключил эксперт.

Напомним, Турция начала военную операцию против курдских террористических группировок на северо-востоке Сирии 9 октября. Как заявил Эрдоган, Анкара намерена создать в приграничных районах безопасную зону шириной 30-35 километров и заселить ее сирийскими беженцами.

Однако захваченные когда-то террористами ИГ* земли на восточном берегу Евфрата, сейчас находятся под контролем курдских SDF, которые, вместо борьбы с игиловцами, которую они провозглашали, предпочитали с ними договариваться и занимать сирийские территории без боя. Подавляющее большинство вооруженных формирований ИГ* в Сирии были разбиты силами САА (Сирийской арабской армии) и ВКС России.

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