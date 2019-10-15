Резкие скачки давления и переменчивая погода ожидаются в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какое влияние на погоду в течение недели окажет антициклон. Об этом 15 октября сообщает ТАСС.

По словам Вильфанда, в Москве со вторника ожидаются скачки температуры и атмосферного давления. Он подчеркнул, что антициклон будет господствовать всю неделю в центре Европейской части.

«Но в передней или восточной части антициклона будут северные ветры, а в тыловой — теплые воздушные массы. Так, сегодня во второй половине дня, ночью, завтра мы будем находиться в передней части этого циклона», — сказал он.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, во вторник температура воздуха составит днем 11–13 градусов тепла, а вечером спадет до семи градусов тепла. Что касается области, там возможно падение до пяти градусов тепла. Он также подчеркнул, что в течение сегодняшнего дня сильно поменяется давление — примерно на 12–15 гПа.

«Это где-то 11–12 мм за сутки», — объяснил он.

Отмечается, что антициклон начнется перемещаться в четверг, и столица окажется в его теплой части. При этом температура ночью составит шесть-восемь градусов тепла, а днем — 14–16 градусов, заключил Вильфанд.