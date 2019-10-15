Сахалинские власти планируют создать медицинский кластер

Медицинский кластер, в который войдет диагностика, лечение и реабилитация грязью и специальными водами, планируют создать на Сахалине, сообщил во вторник, 15 октября, губернатор области Валерий Лимаренко. По его словам, медицинский кластер сильно дополнит стратегию развития Сахалинской области.

Планы, которые уже есть у региона по строительству лечебных учреждений, можно взять за основу создания медицинского кластера, продолжил Лимаренко. Сахалинские власти собираются построить больницу, специализирующуюся на онкологии, и детский госпиталь.

«Мы собираемся строить диагностический центр», — добавил Лимаренко.

В кластер войдут блоки бальнеологии и курортов, где люди пройдут реабилитацию с помощью грязи и специальных вод. Губернатор Сахалинской области предложил сотрудничать с Владивостоком. Задача — создать услуги для россиян и перехватить на рынке медицинских услуг позицию импортозамещения.