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12:58   15 Октября 2019
Россия

Сахалинские власти планируют создать медицинский кластер

Сахалинские власти планируют создать медицинский кластер

Медицинский кластер, в который войдет диагностика, лечение и реабилитация грязью и специальными водами, планируют создать на Сахалине, сообщил во вторник, 15 октября, губернатор области Валерий Лимаренко. По его словам, медицинский кластер сильно дополнит стратегию развития Сахалинской области.

Планы, которые уже есть у региона по строительству лечебных учреждений, можно взять за основу создания медицинского кластера, продолжил Лимаренко. Сахалинские власти собираются построить больницу, специализирующуюся на онкологии, и детский госпиталь.

«Мы собираемся строить диагностический центр», — добавил Лимаренко.

В кластер войдут блоки бальнеологии и курортов, где люди пройдут реабилитацию с помощью грязи и специальных вод. Губернатор Сахалинской области предложил сотрудничать с Владивостоком. Задача — создать услуги для россиян и перехватить на рынке медицинских услуг позицию импортозамещения.

«Почему для диагностики летают в Японию или в Корею? Они должны летать во Владивосток и на Сахалин. Вот, собственно говоря, такую задачу мы должны поставить», — резюмировал Лимаренко.

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Автор: Анатолий Кубарев
#владивосток #медицина #сахалинская область #кластер

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