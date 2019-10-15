Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кортеж Путина в ОАЭ в сопровождении автомобилей «ДПС» опубликовали в Сети

Кортеж Путина в ОАЭ в сопровождении автомобилей «ДПС» опубликовали в Сети

 Власти внесли изменения в список жизненно важных лекарств

Власти внесли изменения в список жизненно важных лекарств
Ташкент и Баку изучат возможности совместной добычи нефти на шельфе Каспия

Ташкент и Баку изучат возможности совместной добычи нефти на шельфе Каспия

 Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово
Клинцевич считает, что США санкциями против Турции оправдываются перед курдами

Клинцевич считает, что США санкциями против Турции оправдываются перед курдами

 Китай и Непал заново измерят высоту Эвереста

Китай и Непал заново измерят высоту Эвереста
Кортеж Путина в ОАЭ в сопровождении автомобилей «ДПС» опубликовали в Сети

Кортеж Путина в ОАЭ в сопровождении автомобилей «ДПС» опубликовали в Сети

 Власти внесли изменения в список жизненно важных лекарств

Власти внесли изменения в список жизненно важных лекарств
Ташкент и Баку изучат возможности совместной добычи нефти на шельфе Каспия

Ташкент и Баку изучат возможности совместной добычи нефти на шельфе Каспия

 Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово

Президент Сербии Вучич на русском поблагодарил РФ за позицию по Косово
Клинцевич считает, что США санкциями против Турции оправдываются перед курдами

Клинцевич считает, что США санкциями против Турции оправдываются перед курдами

 Китай и Непал заново измерят высоту Эвереста

Китай и Непал заново измерят высоту Эвереста
12:55   15 Октября 2019
Весь мир

Отмена авиасообщения между РФ и Грузией негативно отразилась на Швейцарии

Отмена авиасообщения между РФ и Грузией негативно отразилась на Швейцарии

Отмена авиасообщения между РФ и Грузией негативно отразилась на работе Швейцарии. Об этом заявил председатель Совета кантонов Федерального Собрания Швейцарии Жан-Рене Фурнье. 

На встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным Фурнье заявил, что отмена авиасообщения усугубила негативное отношение того меньшинства, которое и без того не очень хорошо относилось к России. По его словам, это привело к тому, что оказались наказаны те, кто настроен на хорошие взаимоотношения с Россией. Кроме того, он отметил, что отмена авиасообщения наносит ущерб экономике Грузии.

Отношения между странами ухудшились после того, как в столице Грузии прошли массовые протесты против визита депутатов из России, принимающих участие в международной конференции на тему православия. Акции протеста длились весь июнь.

В июле президент РФ Владимир Путин выпустил запрет на авиасообщение с Грузией. Туроператорам рекомендовали не продавать туры в Грузию. Президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси необходимо налаживать отношения с Москвой. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #грузия #швейцария

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...