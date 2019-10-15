Отмена авиасообщения между РФ и Грузией негативно отразилась на Швейцарии

Отмена авиасообщения между РФ и Грузией негативно отразилась на работе Швейцарии. Об этом заявил председатель Совета кантонов Федерального Собрания Швейцарии Жан-Рене Фурнье.

На встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным Фурнье заявил, что отмена авиасообщения усугубила негативное отношение того меньшинства, которое и без того не очень хорошо относилось к России. По его словам, это привело к тому, что оказались наказаны те, кто настроен на хорошие взаимоотношения с Россией. Кроме того, он отметил, что отмена авиасообщения наносит ущерб экономике Грузии.

Отношения между странами ухудшились после того, как в столице Грузии прошли массовые протесты против визита депутатов из России, принимающих участие в международной конференции на тему православия. Акции протеста длились весь июнь.

В июле президент РФ Владимир Путин выпустил запрет на авиасообщение с Грузией. Туроператорам рекомендовали не продавать туры в Грузию. Президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси необходимо налаживать отношения с Москвой.