Косачев заявил, что политика санкций помогает Трампу решить его проблемы в США

Введение американским Министерством финансов санкций в отношении Турции из-за борьбы с курдами-террористами подтвердило, что данный инструмент используется в США как инструмент внутренней политики, а не внешней.

Ранее во вторник сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о введении санкционных мер против Турции из-за антитеррористической операции, развернутой Анкарой против союзных США курдских вооруженных формирований на северо-востоке Сирии. На данный момент под ограничительные меры Вашингтона попали турецкие министры обороны и энергетики и их ведомства, а также заместитель председателя правящей в Турции «Партии справедливости и развития». Однако президент США в своем указе описал широкий круг возможных ограничительных мер, в том числе и финансовых.

Также Трамп заявил о приостановке переговоров с Турцией на тему торгового сотрудничества и о вводе 50% ввозных пошлин на турецкую сталь.

По мнению Косачева, подобные меры против двух турецких министерств и трех министров, окончательно подтвердили то, о чем уже давно догадывались во всем мире:

«Санкции являются инструментом внутренней, а не внешней политики США. Они не достигают номинально заявляемых целей..., но в той или иной мере решают проблемы самого Трампа с его политическими оппонентами», — написал сенатор у себя в Facebook.

При этом он напомнил, как спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что Трамп, «дав зеленый свет» турецкой антитеррористической операции на севере Сирии, предал курдов. По этому, по мнению Косачева, президенту США было просто необходимо отреагировать, не столько на действия Анкары, сколько на давление конгрессменов, и он это сделал в уже привычном режиме.

Напомним: антитеррористическая военная операция «Источник мира» была начата Турцией на северо-востоке Сирии 9 октября. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, целью операции является освобождение от террористов 30-35 километровой зоны безопасности, где смогут поселиться более двух миллионов сирийских беженцев, находящихся сейчас на турецкой территории.

Курдские вооруженные формирования «Сирийских демократических сил» (SDF), против которых турецкая армия проводит операцию, сами на протяжение нескольких последних лет, прикрываясь словами о борьбе с террористами ИГ* (запрещенной в России террористической группировки), на самом деле предпочитали без боя, договариваясь с боевиками, занимать захваченные ими территории на восточном берегу Евфрата, принимая при этом террористов в свои ряды. На захваченных стратегически важных землях SDF всеми силами подавляли местное арабо-сунитское населения, запрещая людям разговаривать и учиться на родном языке, проводя насильственные мобилизации и расправляясь с неугодными под видом борьбы с терроризмом. При этом военные формирования никак не помогали правительственным силам, которые при поддержке ВКС России разгромили ИГ* на большей части захваченных террористами ранее территорий.