Китай и Непал заново измерят высоту Эвереста

Китай и Непал намерены заново измерить Эверест. Такое решение страны приняли на фоне заявлений ряда геологов о том, что высота пика могла снизиться из-за землетрясения 2015 года.

Об этом сообщает NDTV со ссылкой на заявление властей Китая и Непала от воскресенья, 13 октября. Стороны достигли договоренности в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпиня в Непал, где он встретился с коллегой Бидхьей Деви Бхандари.

«Признавая, что гора Сагарматха/Джомолунгма — вечный символ дружбы между Непалом и Китаем, обе стороны и проведутнаучные исследования и объявит высоту горы», — говорится в документе.

Сейчас официально признанная высота Эвереста — 8848 метров. Весной 2015 году в Непале прошли мощные землетрясения. Васти страны сообщали, что в стране разрушено или повреждено не менее 10% зданий. Ряд ученых предположили, что высота Эвереста могла уменьшиться примерно на три сантиметра.