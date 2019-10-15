Эрдоган заявил, что Анкара скоро создаст зону безопасности на севере Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вскоре Анкара создаст зону безопасности на севере Сирии свободную от радикальных курдов, чтобы переместить в нее миллион сирийских беженцев. Об этом он сообщил 15 октября, в понедельник.
Во вторник заявил в ходе выступления на VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку турецкий лидер заявил, что операция «Источник мира» успешно продолжается. Он подчеркнул, что к сегодняшнему дню Турции удалось освободить от террористов территорию площадью в одну тысячу квадратных километров.
«Мы планируем вскоре создать зону безопасности от Манбиджа до границы с Ираком. На первом этапе мы переселим туда один миллион сирийских беженцев», — сказал он.
Президент Турции также призвал тюркоязычные страны проявить солидарность с Анкарой в борьбе с терроризмом.
9 октября Анкара заявила о начале антитеррористической операции «Источник мира», которая направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и боевиков запрещенного в России «Исламского государства». Турецкая армия намерена освободить от террористов зону турецко-сирийской границы глубиной 30 километров, а также стратегическую трассу М4.
Курдские бандформирования оккупировали северо-восток Сирии под предлогом ее освобождения от ИГ, хотя на самом деле притесняют местное население и стараются договориться с боевиками за высокие посты в своих рядах.